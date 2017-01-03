Как работает Почта России в новогодние праздники 2017

Еще до наступления новогодних праздников пресс-служба Почты России сообщила об ограниченном режиме работы. Об этом передает российское издание.

Так, компания сообщает, что даже круглосуточные отделения, которые расположены в столице РФ и Питере не будут работать с 31 декабря по 1 января. Что касается 2 и 7 января главные офисы в этих городах готовы принимать своих клиентов, в то время, как офисы по всему государству будут отдыхать. Почтовый оператор рассказал, что в данные выходные дни их сотрудники не планируют доставку посылок, газет, журналов, выемку корреспонденции. Также стало известно, что российские отделения до 6 января имеют график на 1 час меньше. В эти дни круглосуточные отделения, расположенные по Уральской, площади Смоленской принимают клиентов до 21:00, а 8 числа первого дня наступившего года откроются с 8:00. Совместно с Пенсионным фондом РФ почта смогла организовать график для бесперебойного получения пенсий, пособий. Для более подробного уточнения работы можно обратиться на официальный портал компании.

Напомним, для разгрузки перед новогодними праздниками около 150 отделений были вынуждены работать без выходных, перерывов. Месяц назад компания анонсировала сервис, в котором каждый желающий сможет в онлайн режиме создать открытку, а после отправить ее по стране.