Как работает почта России в новогодние праздники 2017

Несмотря на наступающие новогодние праздники жителям РФ интересно знать, как будет в эти дни работать Почта России. Об этом передает издание «Комсомольская правда».

Так, государственная компания опубликовала свое расписание в праздничные дни. В последний день месяца почта планирует работать на 1 час меньше. В первые 2 дня января и 7 число станут для работников компании выходными днями. Сообщается, что в эти дни работники службы не будут заниматься вынимание писем, также не будет работать служба доставки. Что касается 3 – 5, 8 числа первого месяца нового года все отделения планируют работать в обычном графике. Данное расписание распространяется на все отделения России. Также сообщается, что для доставки пенсий возможно подготовят другой рабочий режим.

«Чтобы обеспечить людей пенсиями и пособиями, для бесперебойной работы отправлений и периодического издания, в некоторых селах и поселках будет установлен другой режим работы. Это пока обсуждается в компании», — рассказали сотрудники почты.

Напомним, «Сбербанк» также составил для своих сотрудников специальный график работы, с которым можно ознакомиться на официальном сайте кредитной организации или позвонить в справочную службу банка, ее номер телефона 8 800 555 555 0.