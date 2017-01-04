Как работают почта, поликлиники и больницы в новогодние праздники?

Сайт «Ufa1.ru» подготовил подробный обзор того, как работают в праздничные дни самые востребованные населением структуры – поликлиники, больницы и почта. Данные можно смело применять и к другим регионам России, поскольку порядок для всех один, и не только на Татарстан распространяется график работы организаций. «Почта России» в оставшиеся дни каникул не будет работать только 7 января в Рождество, а в остальные дни офисы не имеют право закрыться и не принимать посылки.

8 января, которое является воскресением, не должно мешать выемке писем и приму посылок. Все будет осуществляться в привычном режиме. 6 января – сокращенный день, но всего на один час. Больницы – не те учреждения, которые имеют право закрыться и уйти праздновать. Более того, по постановлению из Министерства здравоохранения все дни новогодних каникул будет идти усиленное дежурство в роддомах и травматологии. В поликлиниках все каникулы до понедельника врачи принимают с 8.00 до 16.00, больные, которым не повезло заболеть под Новый Год, могут вызвать врача на дом до 15.00.

Сайт «Банки.ру» расскажет, почему банкам выгодно работать под Новый Год почти штатно и без перебоев. Именно под Новый Год население пересматривает жизнь, начинает все с нуля и открывает счета под 20%, пользуясь всевозможными новогодними акциями. Никто, правда, не отменил сокращенный день до самого конца каникул, но банки всегда оставляют по городу несколько офисов, которые будут принимать клиентов.