Как звезды провели праздничную ночь: большинство знаменитостей отметили праздник в кругу семьи

Поклонники российских звезд считают, что знаменитости проводят новогодние праздники на концертах и корпоративах. Но если посмотреть блоги звезд, можно сделать вывод, что большинство из них отдают предпочтение семейному кругу. Об этом передает российское издание.

Так, Ани Лорак вместе со своим супругом отдали предпочтение романтическому городу Парижу, где и встретили новый год.

Украинская певица Настя Каменских решила провести свой зимний отпуск в теплых краях, упомянув под снимком, что работала круглый год усердно, поэтому заслужила.

Актриса Елизавета Боярская опубликовала снимок без пафоса, на котором запечатлена с мужем и родителями.

Певица Валерия поделилась своей радостью с поклонниками. Дело в том, что ее семья очень редко собирается вместе, поэтому этот новый год стал для нее по-настоящему счастливым.

В кругу семьи также отмечала праздник и ведущая Жанна Бадоева.

Филипп Киркоров променял суровую русскую зиму на берег Средиземного моря. Певец встречал наступающий год в Ницце.

Но есть звезды, которые все же решили поработать в новогоднюю ночь. К таким звездам относится певица Светлана Лобода. Женщина радовала своим концертом жителей Одессы. К трудоголикам в этом году можно отнести Диму Билана, Веру Брежневу, Сергея Лазарева, Стаса Михайлова, Анастасию Задорожнюю.