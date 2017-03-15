Какие задания в «Синем ките» ломают ребенку психику?

Неокрепшую психику подростков, которые делят мир на «черное и белое», ломают все задания «игр смерти» вроде «Синего кита», начиная с первого. Членовредительство – первый шаг на пути к самоубийству: ребенку становится себя не жалко, он режет себе руки, ноги и даже губу. Иногда ребенка заставляют молчать целый день, примерно месяц спустя. Этой уже не «первые ласточки», это уже «летающие киты», говорящие о том, что ребенок в беде.

Попытки взрослых журналистов поиграть в «Синего кита» редко дают результаты: «админы» чувствуют, когда с ними говорят взрослые люди. Но если группу курирует юнец с такой же неокрепшей психикой, как и у его юных «жертв», он может пригрозить смертью мамы. Даже дети рассказывают СМИ о «лжекураторах», которых достаточно послать куда подальше и выйти без последствий из «смертельного квеста». Такие и денег могут себе на карточку попросить, окончательно убеждая детей в том, что они не боги, адреса тоже не знают и ничего реального не сделают из соседнего государства. Девочка, которая была «подопечной» у своего сверстника, смело заявляет, что «игра умерла». Уходят из жизни те дети, кому достался взрослый, умелый манипулятор и психолог. Как повезет.

Список заданий, их градация по сложности и детали индивидуальны, но есть вещи, которые объединяют квесты. Во-первых, постоянно надо причинять себе боль, вырезая на руке надписи, смотреть видео о насилии и смотреть фильмы ужасов. Иногда могут заставить посмотреть фильм «Нерв» о смертельном сити-квесте, в котором нет ничего плохого. Так же у всех кураторов есть еще одна общая черта: еще никто, кто пообещал «найти и убить» маму, не нашел ее и не убил. Узнать о человеке можно лишь то, что он сам о себе выложил в интернете. Лучше довериться той самой маме, которую «хотят убить», и написать с нею вместе заявление в киберполицию.