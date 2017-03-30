Каковы плюсы и минусы сноса пятиэтажек в Москве для жильцов и города?

Проект сноса пятиэтажек в Москве стал одним из самых обсуждаемых в новом году. Насчет этой инициативы уже было высказано немало мнений с разных точек зрения, однако власти, похоже, твердо решили улучшить уровень жизни москвичей.

Снос старых хрущевских пятиэтажек значит, что жители таких домов будут переселены в новостройки – квартиры с лучшей планировкой. Доплачивать за новые квартиры не надо. Естественно, жить им придется в другим районе. В каком именно, станет известно со временем.

Именно это, по словам самих жителей, является одним из факторов того, почему снос пятиэтажек – плохая инициатива. Конечно, единого мнения и быть не может. Кто-то улучшит свое положение, кому-то переезд не нравится.

По большей степени против сноса «хрущевок» выступают пенсионеры. Некоторые прямо говорят: в новых домах жить не хотят. Некоторые 70-летние бабушки жалуются: прожили в своей квартире всю свою жизнь, привыкли к району, к соседям, обзавелись «помощниками», которые за хлебом могут сходить или в аптеку. А в новой квартире помогать будет некому. В таком возрасте же привыкать слишком поздно.

Недовольство некоторых жильцов – только одно из нескольких противоречий. В частности, недавно представитель Общественной Палаты Валерий Серов отметил, что массовое уничтожение домов создаст огромную нагрузку на подмосковные свалки, которые и без того переполнены.

Правда, выход из этой ситуации найти можно. В Минприроды РФ предлагают материалы, полученные в результате сноса, отправлять на переработку в качестве вторсырья. В частности, их можно будет использовать для дальнейшего строительства, в том числе и дорожного строительства.