Канал Дианы Шурыгиной на Ютубе: изнасилованная жительница Ульяновска станет видеоблогером

В Интернете не утихает обсуждение Дианы Шурыгиной, девушки, которая рассказала на передачи «Пусть говорят» об изнасиловании. Большинство зрителей не поверили в историю 17-летней девушки.

После того, как Диана в первый раз приняла участие в программе, на нее обрушилась известность, которую сравнивают с популярностью ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой. Пользователи социальных сетей массово стали подписывать на ее страницы в «ВКонтакте» и «Инстаграм». Причем речь идет не только о тех, кто ее поддерживает, за девушкой также наблюдают и защитники Сергея Семенова. Стоит отметить, что суд присудит парню 8 лет тюремного заключения, но после апелляции срок был сокращен, ему нужно отбывать в колонии 3 года и 3 месяца.

После такой популярности, Диана решила стать видеоблогером, она планирует открыть свой канала на Ютуб. В своих роликах она будет подробно рассказывать о своей истории, а также отвечать на вопросы подписчиков. После появления такой новости, некоторые пользователи интернета стали сравнивать жительницу Ульяновска с Еленой Берковой, которая стала популярной благодаря съемкам во взрослых фильмах: «После того, как она станет блогером, все будут ждать от нее подобных видео», «Пусть равняется на Беркову».