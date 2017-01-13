Карантин для школьников в Волгограде отменили

С понедельника в школах Волгограда снова возобновится обучение. Администрация города отменила карантин для школьников. Об этом предает одно из местных изданий.

В городе карантин был веден 9 января, поводом для такого решения являлось предотвращение роста заболеваемости гонконгским гриппом и ОРВИ. Из-за эпидемии также были отменены различные мероприятия, которые планировались на новогодние каникулы.

Врачи Волгограда рассказали, что жители города во время праздничных выходных усиленно занимались лечением, что позволило эпидемии снизиться. Одной из причин, которая поспособствовала на данный спад, также стали продолжительные каникулы в учебных заведениях. Поэтому юные люди реже стали обращаться в больницу, по причине заболеваний.

В Роспотребнадзоре региона рассказали, что средний показатель заболеваемости на сегодняшний день сохраняется в Котовском, Новоаннинском, Калачевском, Быковском, Киквидзенском, Михайловском, Иловлинском, а также в Чернышковском районе. Здесь эпидпорог превышает 71-93%. Этот показатель относится к взрослому населению области. Эксперты из лабораторий сообщают, что продолжается рост заболеваемости гонконгским гриппом, а из ОРВИ чаще болеют риновирусом и парагриппом. Врачи продолжают советовать, что при первых симптомах заболеваний, нужно вызвать врача на дом и следовать его назначениям.