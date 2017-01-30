Карантин Саратов 2017 последние новости: школьникам продлили дистанционное обучение

В городе Саратов был продлен карантин в местных школьных учреждениях до 6 февраля. Причиной этого стала сложная эпидемическая обстановка.

Необходимо отметить, что городские власти планировали возобновить обучение в школах 31 января, но из-за активного роста заболеваемости гриппом, ОРВИ было принято решение о продлении карантина. Сообщается, что на сегодняшний день в городе неофициально около 8000 болеющих гриппом, из них более половины являются дети до 14-летнего возраста. Самыми опасными распространителями вирусов стали школьные учреждения, детсады. Городская администрация также приняла решение о временном приостановлении обучения в техникумах и колледжах. Здесь наблюдается очень высокая заболеваемость. Что касается университетов и институтов, их не закрыли. Решение по каждому из этих высших учебных заведений будут принимать в его ректорате в индивидуальном порядке.

Отмечается, что пока карантин в городе продлили на неделю, но если эпидемическая ситуация не улучшится, администрации города возможно придется в очередной раз прибегнуть к продлению карантина. По прогнозам врачей к концу недели ситуация должна стабилизироваться.