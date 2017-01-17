Карантин в Челябинске: эпидемия гриппа и ОРВИ обрушилась на Южный Урал

На Южный Урал обрушилась эпидемия гриппа. За последнюю неделю в Челябинске было зафиксировано около 38000 заболеваний ОРВИ и 153 случая гриппа. Об этом передает издание «Комсомольская правда».

Сообщается, что эти показатели превысили уровень предыдущей недели на 97%. По региону уровень эпидемического порога выше на 54%. Медики рассказывают, что заболеваемости больше подвержено взрослое население Челябинска, эпидпорог превышен на 88%. Что касается школьников, здесь картина улучшилась. Так, дети с 7 лет стали меньше болеть, эпидпорог составляет 1%. Это обеспечилось благодаря введенному в школах карантину и отмене всех мероприятий с массовым скоплением людей. В детских садах карантин не вводили, родители сами могли принять решение вводить ребенка в группу или нет. Это касается и различных секций. По причине того, что родители работают и приносят домой вирусы, дети в возрасте 3-6 лет стали чаще болеть – на 11% больше.

Врачи рассказали, что с начала текущего года в больницу было госпитализировано более 1000 человек, из них у 65 человек наблюдается тяжелое состояние. Трое госпитализированных не могут самостоятельно дышать, поэтому были подключены под аппарат искусственной вентиляции легких. В больницах также карантин, пациентов запрещается проведывать. Школьники начнут учиться с 19 января. Администрация рекомендует по необходимости снова отправлять учеников на дистанционное обучение.