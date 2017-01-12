Карантин в Челябинске продлен: наблюдается превышение эпидпорога на 38%

В Челябинском городском округе наблюдается рост заболевания ОРВИ и гриппом. На сегодняшний день эпидпорог в этом районе превышен на 38%. Об этом передает одно из российских изданий. Сообщается, что эпидемия продлится до 14 января, поэтому в школах был продлен карантин. Такое же решение было принято в Еманжелинском районе.

«В Волгограде все еще сохраняется эпидпорог более 51%. По этой причине принято решение ввести карантин во всех учебных заведениях», — рассказал главный врач региона.

Стоит отметить, что данный показатель относится ко второй недели нового года. В администрации рассказали, что школьники просидят дома до середины следующей недели. Для снижения распространения заболеваний в районе ограничили проведение различных мероприятий, которые проходят в закрытых помещениях. Анна Овсянникова, которая занимает должность заместителя начальника управления образования, заявила, что пропуски из-за карантина не скажутся на основной образовательной программе. Что касается дошкольных учреждений, здесь карантин не назначался.

Напомним, в нескольких муниципалитетах, где недавно наблюдалось снижение заболеваемости, рекомендовали временно приостановить учебный процесс.