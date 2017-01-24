Карантин в Кургане 2017: школьников могут отправить на дистанционное обучение

Школьников в Кургане отправили на карантин, по причине увеличения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Сообщается, что по области были закрыты 15 учебных заведений.

Работники областного департамента образования и науки рассказали, что на сегодняшний день решение об официальном карантине не введено. По их словам, директора в школах должны самостоятельно, исходя из конкретных случаев, решать этот вопрос. Большая заболеваемость детей наблюдается в Белозерском и Далматовском районах. Начальная школа в Шатрово была полностью закрыта, а также детские садики в некоторых селах.

Сейчас в Курганской области заболеваемость превысила эпидпорог на 20%. Врачами было зарегистрировано около 8400 случаев ОРВИ, из них 33% школьников. Из-за эпидемии в школах отменили различные массовые мероприятия. Городская администрация запретила объединять неполные группы в дошкольных учреждениях, группы продленного дня в школах.

Напомним, специалисты утверждают, что вирус будет хозяйничать на территории России до середины весны. Также они предполагали, что в начале феврале может начаться второй пик заболеваемости, поэтому рекомендуется продолжать выполнять профилактические меры.