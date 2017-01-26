Карантин в Кургане 2017: в городе отпускают домой лишь «вирусные» классы

По всей РФ продолжает хозяйничать гонконгский грипп, по причине которого был введен карантин в Кургане. Школьникам продлили зимние каникулы, а 26 января было принято решение снова возобновить занятия.

Сообщается, что на дистанционное обучение отпустят только те классы, где будет наблюдаться большое количество заболевших. Врачи сообщили, что эпидемический порог в городе был превышен на 20%. Необходимо отметить, что пик заболеваемости гриппом и ОРВИ приходился на конец прошлого года и начало 2017 года. Тогда цифры по порогу заболеваемости составили лишь 14%. В начале января в больницы обращались дети с признаками гриппа, сейчас на болезнь стали жаловаться взрослые.

В городе Курган и Шадринск принято решение отпускать на дистанционное обучение только те классы, где отмечается эпидемия. Что касается детских садов, здесь карантин пока не вводится. Для предотвращения эпидемии каждый день медсестры осматривают детей.

Стоит отметить, что в Шадринске из-за роста заболеваемости с 27 января введен карантин в учебных заведениях. На какое время ребят отпустили домой неизвестно, но как только заболеваемость спадет, будет снова рассматриваться вопрос о возобновлении уроков. Для взрослого поколения предусмотрен «масочный режим», отменены различные массовые мероприятия.