Карантин в Омске 2017: рост заболеваемости ОРВИ и гриппом продолжается

В Омске наблюдается рост заболеваемости, по этой причине в городе закрываются школы. Об этом передает местное издание.

Сегодня стало известно о закрытии одного учебного заведения, на срок до одной недели. Здесь 20% учеников заболели ОРВИ и гриппом. В омском департаменте образования рассказали, что в двух школах также введен карантин. Но здесь он распространяется только на отдельные классы. Также в одном детсаду была закрыта группа.

Ранее в региональном Роспотребнадзоре рассказали, что в данном регионе сейчас наблюдается превышение эпидпорога. Поэтому Александр Крига, который является главным санитарным врачом области, дал рекомендации по поводу ввода различных мероприятий, направленных на сокращение роста эпидемии. К таким действиям относят закрытие учебных заведений на карантин. Среди заболевших большое количество детей в возрасте от 7 лет.

Напомним, специалисты РФ считают, что в стране в скором времени пройдет очередной рост эпидемии. Это произойдет после выхода детей на учебу из карантинов, а взрослых после каникул на работу. Что касается гонконгского гриппа он не уйдет с территории России до весны текущего года. Медики призывают продолжать выполнять профилактические меры, дабы не заразиться вирусом.