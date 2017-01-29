Карантин в Омске 2017: с каждым днем в городе ухудшается эпидемическая обстановка

Эпидемия гриппа и ОРВИ в Омске не собирается стихать, поэтому городская администрация приняла решение ввести карантин. Сообщается о переведении школьников на дистанционное обучение, а также введение дополнительных противоэпидемических мероприятия в дошкольных учреждениях.

Стоит отметить, что карантин вводится или полностью, или точечно, а именно лишь определенные классы, где наблюдается большое количество заболевших. На полный карантин перешли около 40 учебных заведений. Илья Крылич, который является пресс—секретарем в Управлении Минобразования области, рассказал, что ведомство планирует следить, чтобы карантин не вводили попусту. Свои слова он объясняет тем, что в некоторых классах нет заболевших.

Что касается детских садиков, на сегодняшний день временно не работают 40 заведений. В Роспотребнадзоре отмечают, что ежедневно отслеживается эпидемическая обстановка в городе и области. По и словам, с каждым днем ситуация ухудшается. По этой причине никто не берется заявлять, насколько в школах был введен карантин.

Напомним, гонконгский грипп продолжает «хозяйничать» на территории РФ, во многих областях отмечается второй пик заболеваемости. Медики призывают всех жителей страны, при резком недомогании, повышении температуры, ломоте, боли в горле и глазах, срочно обращаться в больницу.