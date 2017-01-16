Карантин в Оренбурге 2017 продлили до 20 января

Школьникам продлили карантин в Оренбурге до 20 января. Это решение было принято из-за сезонного подъема уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом передает местное издание.

На сегодняшний день все медицинские организации были переведены на усиленный рабочий режим. Так, было увеличено число дежурств докторов в больницах, продлено время приема больных.

Ранее сообщалось, что эпидемический порог в регионе превышал около 84%. За прошлую неделю зафиксировали до 10000 случае заболеваемости. Рост эпидемии наблюдается у всей возрастной группы населения. Среди детей, в возрасте 7-14 лет, заболеваемость немного меньше. Из-за интенсивного распространения вируса в областной администрации было принято решение продлить школьные каникулы. Нина Гордеева, которая является начальником городского управления образования, заявила, что детсады будут работать в обычном режиме. Для секций, кружков разрешается самостоятельно принимать решение о карантине. Чтобы ограничить распространение заболеваемости в городе и области проводят дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, направленные на предупреждение заражения ОРВИ и гриппом среди населения.

Необходимо отметить, специалисты ожидают вторую волну эпидемии. Они также сообщают, что гонконгский грипп не покинет территорию России до середины весны.