Карантин в Перми 2017: 23 января возобновится обучение в образовательных учреждениях

Власти города Перми решили не продлевать вынужденные каникулы для школьников, студентов, поэтому 23 января возобновится обучение во всех образовательных учреждениях. Об этом передает одно из российских изданий.

«С понедельника возобновятся уроки в городских школах. Такое решение было принято по причине снижения заболеваемости вирусом. Поэтому нет оснований далее приостанавливать образовательный процесс», — говорит Ольга Шутова, которая является пресс-секретарем Роспотребнадзора.

Несмотря на снижение эпидемии, в городе продолжают проводить все необходимые мероприятия, направлены на снижение распространения вируса. Так, в группах, кружках, классах нужно принимать решение о приостановлении посещаемости, если наблюдается отсутствие одновременно 20% детей. В таких случаях предусматривается дополнительный карантин, срок которого не должен быть менее 7 дней. Врачи напоминают: «Если вы чувствуете недомогание, повысилась температура, не нужно заниматься самолечением, сразу вызывайте врача на дом».

Напомним, карантин в городе был введен 14 января, причиной этого послужила сложная эпидемическая ситуация в городе. На вторую неделю текущего года наблюдалось превышение эпидпорога на 86%, количество человек, которые заболели вирусом – более 15000 жителей.