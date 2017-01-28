Карантин в Саратове 2017: занятия в школах возобновятся 31 января

В Саратове продолжает наблюдаться карантин. Около 60 учебных заведений по причине роста эпидемического порога были вынуждены отправить школьников домой для дистанционного обучения.

Помимо школ под карантин попали и детские садики, которых насчитывается 8 заведений по городу. На сегодняшний день по области наблюдается превышение эпидпорога на треть. Врачи Саратова и области сообщают, что взрослые и дети стали чаще обращаться в больницы с симптомами гриппа и ОРВИ. По этой причине недавно в Саратове был объявлен карантин, который должен продлиться неделю. В Минздраве рассказали, что в городе сейчас болеют около 8000 жителей, из них 5000 детей. Преподаватели учебных заведений сообщили, несмотря на карантин, все школьники продолжают изучать программу дистанционно. Для этого используются специальные ресурсы в виртуальной сети.

«На сайте дневник.ру публикуют задания. Здесь тестовая часть может проверяться учителями в онлайн режиме. Что касается письменных работ, их будут проверять когда ученики выйдут из карантина», — говорит Надежда Вишнякова, которая занимает должность замдиректора по воспитательным работам школы No1.

Возобновление занятий в школах планируется в последний день текущего месяца, но если эпидемический порог будет продолжать активно расти, городская администрация снова может продлить карантин.