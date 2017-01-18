Карантин в школах Челябинска 2017: 19 января возобновится обучение

19 января все школьники города Челябинск выйдут с карантина. Такое решение было принято администрацией города. Об этом передает одно из российских изданий.

Сегодня во время очередного заседания городского штаба, выполняющего борьбу с вирусом, было принято решение не продолжать карантин по гриппу в учебных заведениях. Совет призывает родителей обращать внимание на состояние детей, если есть малейшие подозрения на ОРВИ или грипп, оставлять ребенка дома. Эксперты утверждают, что с начала этой недели наблюдается снижение заболеваемости по Южному Уралу на 18%. Что касается учеников, за прошедшую неделю произошло резкое снижение заболеваемости в три раза. Стоит напомнить, занятия в учебных заведениях были отменены еще до наступления новогодних праздников. До сегодняшнего дня школьники города проходили обучение дистанционно.

Ранее в Минздраве сообщали, что в период 9 — 15 января в больницах зафиксировали более 37000 случаев ОРВИ, около 160 случаев гриппа. Необходимо отметить, что данный показатель является на 97% выше уровня предшествующей недели. Больше заражению подвержено взрослое население, здесь наблюдается превышение эпидпорога на 88%, у детей 3-6 лет – 11%, а до 3 лет – 31%. Несмотря на это региональный штаб по гриппу, исходя из последних данных Роспотребнадзора, рассказал, что эпидемия на стадии завершения.