Карантин в Сургуте 2017: из-за превышения эпидпорога школьников с 6 февраля отправят на дистанционное обучение

В Сургуте приняли решение с 6 февраля ввести карантин. Причиной этого стал активный рост заболеваемости среди детей. Сообщается, что на текущей недели произошел рост эпидемии на 25%.

Специалисты Роспотребнадзора, исходя из анализа заболеваемости гриппом и ОРВИ, признали, что на сегодняшний день в районе наблюдается эпидемическая ситуация. Так, с конца января с признаками заболеваемости обратились в больницу около 1500 человек, из них 75,5% дети. Также сообщается о госпитализации 22 человек, у них поставлен диагноз ОРВИ, еще у 2-ух пациентов был диагностирован грипп. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что в районе эпидпорог был повышен почти в 2 раза.

Врачи отмечают, что сейчас активно стали болеть дети разных возрастных групп. Заболеваемость детей до 2 лет превышена почти в 3 раза, 3-6 лет – 5 раз. Что касается школьников, эпидпорог превышен в 3 раза. 3 февраля в четырех школах города приостановили учебный процесс, из-за низкой посещаемости. Также на карантин ушли два детских сада. Противоэпидемическая комиссия приняла решение отправить с 6 февраля на карантин всех школьников, а также приостановить обучение в организациях культуры и спорта, дополнительного образования.