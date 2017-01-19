Карантин в Уфе 2017: школьникам могут продлить каникулы

В городе Уфа информацию о продлении или снятии карантина озвучат к концу недели. Об этом передает местное издание.

Пока карантин в Уфе действует до 21 января, но к концу недели городская администрация снова вернется к этому вопросу, чтобы продлить или снять карантин.

«Ожидается, что в течении текущей недели пик заболеваемости спадет, что позволит избежать распространения вируса среди школьников. На основе мониторинговых данных в конце недели будет принято решение – нужно ли возобновлять учебный процесс с понедельника или же необходимо снова приостановить его», — рассказал Ирек Ялалов, который является главой городской администрации.

Градоначальник отмечает, что все это время школьники находились на дистанционном обучении: «Всю нужную информацию педагоги доводят до сведения учеников, родителей. Обучающиеся самостоятельно выполняют все задания. Данная работа осуществляется с помощью школьных сайтов, электронных дневников».

Напомним, рост эпидемии в городе начался в конце декабря прошлого года. На прошлой недели был зафиксировано заболеваемость у 10000 человек. Таким образом эпидпорог превысил 82%. В основном болеют дети от 3 лет. Но благодаря удлинению каникул, сейчас наблюдается снижение заболеваемости.