Карантин в Волгограде 2017: эпидпорог в городе превысил 42%

Многие жители Волгограда новогодние каникулы были вынуждены провести в больничной койке. В городе наблюдается большой рост эпидемии ОРВИ, гриппа. Об этом передает сайт «Комсомольская правда».

На протяжении всей недели эпидемический порог достигает около 50%. Многие жители города стараются избегать мест, где наблюдается большое скопление людей. Из—за непростой ситуации, властями Волгограда было принято решение закрыть все школы на карантин. Так, ученики с 1 по 11 класс не будут посещать учебное заведение до 15 числа. Стоит отметить, если эпидемия не пойдет на спад, власти снова могут продлить карантин. Что касается наверстывания знаний, школьники будут догонять программу на протяжении всего учебного года. Возможно, для юных жителей города сократят весенние каникулы.

Врачи советуют воздержаться от походов в кино, кафе. Из важных рекомендаций отмечается необходимость проветривания комнат, частое мытье рук, употребление витамин, на улице использовать маски. Медики утверждают, что предпринимают все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Так, в больницы были завезены противовирусные препараты, введен «масочный» режим, увеличено время приема больных. Напомним, эпидемия в область пришла рано. В прошлом году волгоградцы начали болеть лишь к концу первого месяца в году.