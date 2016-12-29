Карикатуру «Шарли Эбдо» на Ту-154 предлагают игнорировать и бойкотировать

Карикатуру «Шарли Эбдо» на Ту-154 представитель Совета федераций Константин Косачев предложил игнорировать и бойкотировать, поскольку отзыв означает реакцию. Но более эксцентричные политики вроде Ирины Яровой уже отреагировали достаточно бурно и ярко, не понимая, что «Шарли Эдбо» только этого и нужно. Об этом сообщает ЮГ Times со ссылкой на РИА Новости. Карикатура была названа «экстремизмом» без морали, этики и намека на журналистику.

Несомненно, то, что нарисовал «карикатурист» — ужасно: предсмертные крики тех, кто через семь минут умрет, художник «наложил» на музыку и заставил «александровца» петь это. Однако господин Косачев прав: французам важно вызвать ажиотаж, а ругать их будут или хвалить – неважно. Председатель Союза журналистов Всеволод Богданов тоже прав, когда говорит, что беде надо сочувствовать, а не ёрничать, но у художников газеты атрофирован орган, отвечающий за сочувствие. Подобная карикатура – уже не первая, «под раздачу» попала не только Россия за нежелание участвовать в акции «Я – Шарли». И с «друзьями» на Западе «Шарли Эдбо» ведет себя аналогично, высмеивая теракт в Ницце. Однажды, по словам главы Минобороны РФ, другие члены ЕС поймут, что с такими друзьями врагов не надо, и перестанут общаться с Францией. Правильная позиция в этом случае – верить, что циники из издания сами себя накажут.

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на карикатуру, которую французы опубликовали, подобно Ирине Яровой. Трудно сохранять спокойствие в таких ситуациях: очень хочется видеть «Шарли Эдбо» в списке запрещенной литературы, однако на призыв мало кто откликнется – «свобода слова». Но Олланд в этом случае – безумный идиот, раз не видит всей убогости и кощунства издания. И в тот момент, когда во Франции ИГИЛовцы убили журналистов «Шарли Эдбо», одни террористы убивали других, не сойдясь с ними во взглядах. Это, по мнению Милонова, уже давно не «плюрализм мнений».