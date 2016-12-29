Карикатуру «Сharlie hebdo» критикует Министерство обороны России, и уверяет, что это – не более, чем «испражнение на бумагу», ничего общего она с юмором и искусством не имеет. Данное «творение» — не первый случай, когда издание глумится на чужой бедой, но европейские люди культурные и не «ответят» изданию подобно исламистам. Но на эту «гадость», по словам Игоря Конашенкова, не надо обращать внимание – газетчики ждут от мировой общественности реакции, а ее быть не должно.

Министерство обороны рассказало изданию РИА Новости: ситуация с «Я – Шарли» ничему не научила «Сharlie hebdo», единственное — исламских лидеров издание больше не высмеивает. Генерал Конашенков отметил, что «Запад» обрекает себя на одиночество – ни одна нормальная страна даже из ЕС не станет дружить с теми, кто способен смеяться над несчастьем. Даже сочувствующие «Я – Шарли» приутихли после глумления над тем, что случилось в Ницце на День взятия Бастилии. Получается, не только РФ и Центр для православных в Париже – предмет для глумления.

Глава Совета федераций Константин Косачев призвал в социальной сети Facebook не обращать внимание на карикатуру: цель «Сharlie hebdo» — обратить внимание на себя, а внимание родным и близким жертв понадобится больше. Но «творение» увидели все, и обсуждают его в социальных сетях тоже все. Хотя на цинизм надо реагировать иначе – полным молчанием, отпиской и отсутствием рекламы, чтоб газета стала банкротом.