Катрин Рейферт: что известно о невесте бывшего губернатора Никиты Белых

После того, как бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых отправили в СИЗО за вятку, его невестой Катрин Рейферт заинтересовались. Женщину называют в СМИ «поэтессой», «последней любовью экс-губернатора» и даже «женой декабриста». После развода с женой Эллой Никите Белых приписывали политика Марию Гайдар в качестве новой любви, но он в соцсетях больше всего внимания уделял Рейферт.

В СИЗО «Лефортово» Екатерину не пускают – она проходит свидетелем по делу, но она не пропускает «жеребьевок адвокатов», чтоб подробно расспросить правозащитника о Белых. О невесте губернатора-взяточника говорят много того, что она называет «ложью и провокацией». Ей приписывали работу на спецслужбы, и что она была подослана к бывшему губернатору в качестве подруги и невесты. Так же журналистам Екатерина не позволяет называть себя поэтессой: стихи она пишет для узкого круга друзей. Разрешения на брак подследственному и его любимой женщине не дает СК РФ, но Екатерина в любую минуту готова стать женой Никиты Белых и ждать из тюрьмы. Журналистам Рейферт жалуется на то, что у ее жениха сахарный диабет, но ему не разрешается передавать домашнюю пищу.

Сейчас Екатерина, в прошлом специалист по IT-технологиям, пытается обратить внимание общественности на бедственное положение Белых в СИЗО «Лефортово». Его даже переводят в «Матросскую Тишину» из-за диабета и многочисленных проблем со здоровьем. У экс-губернатора отнимаются ноги, ему больно ходить, а вермишели быстрого приготовления – не еда для человека с подобным заболеванием, поскольку при диабете второго типа постоянно нужно принимать препараты. Адвокаты отмечают, что в СИЗО нервируют больного человека, не давая ему общаться с матерью и невестой и не оказывая должной медицинской помощи.