Киану Ривз заявил, что никогда не станет отцом собственных детей

Актер Киану Ривз мало давал интервью прессе, предпочитая жить затворником, но после фильма «Плохая партия» ему пришлось встретиться с журналистами. Вопросы со стороны СМИ порой звучали некорректно, и Ривзу пришлось объяснить, почему у него нет собственных детей в 52 года. «Нео» признался, что упустил момент, после рождения мертвой дочери Авы не занимался личной жизнью, а сейчас думать об этом стало поздно.

Актеру приписывали громкие романы после трагической любви с Дженнифер Сайм. Актриса переживала смерть их новорожденной дочери еще тяжелее и однажды села за руль машины под седативными препаратами. Не закончились браком его отношения с россиянкой Анной Скидановой из сериала «Ангел или Демон», Боженой Новакович и с Шарлиз Терон. Сейчас Киану Ривз, романтик в глубине души, никого не любит, а годы идут, шанс стать отцом здорового ребенка уменьшаются и для него уже «все кончено». В Голливуде немало актеров, которые женятся на молодых и заводят детей даже за 70, но такие примеры не вдохновляют Ривза – не тот человек.

После выхода «Матрицы» многие российские женщины задумались о правильности своих предпочтений. Мачо стали выходить из моды, наконец обратили внимание на «правильных» парней, которые не кичатся громкими романами и не меняют жен каждый год. Ривз одинок по своей сути, он – интроверт, который предпочитает одиночество в кафе или на улице. Актер даже стал героем мема «Грустный Киану», на картинках его то и дело утешают или Ждун, или Упоротый Лис. Но это лучше, чем иметь в каждом штате по внебрачному ребенку и не участвовать в судьбе своих детей.