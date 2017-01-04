Кинолента «Викинг»: князь Владимир за два часа экранного времени из сурового воина эволюционирует в доброго христианина

С 29 декабря 2016 года в прокат вышла кинолента «Викинг». Картина рассказывает о Древней Руси во времена предшествующие принятию христианства князем Владимиром.

Необходимо отметить, что голливудские продюсеры могли бы позавидовать этой картине, так как в ней использовали такие же технические средства. Россия не уступила зарубежным проектам, а даже в чем-то превзошла. На протяжении 7 лет кинематографисты работали над создание мира Древней Руси. К сильной стороне фильма относят декорации, конные трюки, многолюдные бои, натурные съемки. Эксперты отмечают, что такой масштаб в отечественном кино видят в первый раз.

Действия фильма разворачиваются по мотивам исторических и летописных фактах. Актеры, которые снимались в киноленте, поделились, что от них требовали полной отдачи. Картина вышла кровавая и жестокая, но главным посылом является не война, а мир. Просматривая киноленту можно заметить, как князь Владимир эволюционирует из сурового воина в доброго христианина. Но нужно уточнить, что зла по собственной воле главный герой не несет, он является жертвой обстоятельств. В хаосе войн князь единственный мечтает, чтобы все помирились и возлюбили друг друга.

Сообщается, что со дня выхода фильм собрал в прокате около 700 млн руб. Напомним, президент РФ уже успел оценить новую киноленту, он называл ее интересной и с удовольствием посмотрит ее еще раз.