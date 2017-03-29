Клиенты банков, у которых были украдены деньги с карты, виноваты сами

Российские граждане, обратившиеся в суд с целью возвращения денег, украденных с карточки, скорее всего, проиграют дело. Об этом говорит статистика, опубликованная одной юридической компанией, специализация которой — информационная безопасность.

Согласно данным опубликованного исследования наибольшее количество обращений в суд было инициировано клиентами Сбербанка. Однако практически все они были выиграны Банком. Это обстоятельство прокомментировали официальные представители банка, заявив, что такая статистики возникла из-за работы продуктов банка по нынешним законам.

Большинство жертв, пострадавших от рук мошенников, были активными пользователями онлайн-банков и различных мобильных приложений.