Когда купаться в Крещение в 2017 году: кому не стоит погружаться в прорубь

18 января в Крещенский Сочельник каждый город в России предоставляет списки купелей, чтоб население знало, где и когда купаться на Крещение. А врачи рассказывают, кому не стоит рисковать здоровьем ради традиции. Тут церковь соглашается с медициной – не вода смывает все грехи, а Бог, а вот здоровью можно нанести непоправимый вред.

Погружаться в прорубь на Крещение стоит – это символ духовного очищения, новой жизни, возрождения, становления чадом Божьим. Однако не стоит верить, что это смоет все неблагополучие и проблемы, а без должной подготовки вообще не следует походить к полынье. Не страшно не соблюсти обряд, страшно утратить великий смысл Крещения. Тем, кто страдает сердечнососудистыми заболеваниями, категорически запрещен этот обряд, что не лишает верующего божьей благодати.

Решившись на погружение, стоит немного позакаляться перед 19 января, накануне не курить, не переедать, но и не купаться натощак. Пьяных батюшки близко не подпустят к иордани и опасаясь за их здоровья, и боясь допустить кощунство и святотатство. Особые требования существуют и к купели – в нее должна вести лесенка. Не стоит идти окунаться в одиночестве – кто-то должен стоять рядом с теплыми вещами.