Когда Масленица в 2017 году: праздник начнется 20 февраля

Скоро начнется веселый и очень сытный праздник Масленица. Каждый год данный праздник отмечают в разные даты.

В текущем году праздник начнется 20 февраля и продлится шесть дней. Стоит отметить, что на неделю праздника выпадает еще один – День защитника Отечества. Каждый день Масленицы характеризуется глубоким смыслом, которые дошел до нас с древних времен язычества. Первый день праздника называют «встречей», принято наряжать чучело и строить горы из снега. Второй день — «заигрыш», третий — «лакомка», зятья приглашаются в гости к тещам на блины. В четверг начнется Широкая Масленица. В эти дни принято устраивать шумные гулянья, гостевать у знакомых и родных. Следующий день — «тещины вечерки», здесь зять преподносит угощения своей теще. Шестой день — «золовкины посиделки», нужно невесткам одаривать подарками золовок. Что касается Прощеного воскресенья, в этот день обязательно нужно попросить прощения у близких.

Масленичные дни являются подготовкой к великому посту, который длится 40 дней и подразумевает соблюдение ограничений в пище. Также во время поста происходит духовное очищение. В текущем году пост продлится до 15 апреля. Во многих населенных пунктах в честь праздника проводят ярмарки, на которых можно полакомиться всевозможными блинами с различными начинками. Также принято в эти дни устраивать проводы зимы.