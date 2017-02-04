Когда откроют Египет: авиасообщение будет запущено с 23 февраля

Российские туристы все чаще интересуются, когда откроют Египет. На сегодняшний день власти РФ и «страны пирамид» продолжают предпринимать меры для быстрого восстановления авиасообщения.

В середине прошлого месяца курортную страну в очередной раз посетила группа российских экспертов, которая выполнила проверку охранной системы воздушных гаваней городов Египта. Исходя из этой проверки, стало известно, что самый безопасный аэропорт находится в Каире. Отмечается, что первые рейсы будут запущены именно в этом направлении. Особое внимание было уделено наличию биометрического контроля оборудования, что являлось главным условием России.

Максим Соколов, который является министром транспорта РФ, заявил, что потребуется еще пару подобных проверок, чтобы окончательно принять решение возобновления авиасообщения. На днях российские ревизоры, прибыв в Египет, пытались провести через терминал макет взрывного устройства. Было предпринято три попытки и все они не увенчались успехом. Служба безопасности аэропорта задерживала ревизоров, после быстрого обнаружения «бомбы».

Источник в Минтрансе РФ утверждает, что возобновление рейсов в Египет планируется с конца текущего месяца, а именно с 23 числа. Напомним, Египет закрыт для российских туристов на протяжении 15-ти месяцев. Это произошло после ужасной катастрофы над Синаем, которая унесла жизни всех пассажиров лайнера, следовавших из курорта домой.