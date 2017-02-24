Когда откроют Египет: данный вопрос в скором времени будет разрешен

Для жителей России по-прежнему остается актуальной тема, когда откроют Египет. Теплое время года еще нескоро, а понежиться под солнышком уже хотят многие российские туристы.

В ведомства РФ обещают, что данный вопрос в скором времени будет разрешен. Несмотря на это, никто не хочет брать на себя ответственность говорить о точной дате возобновления авиасообщения. Но проанализировав информационно поле, можно с уверенность заявить, что разрешение данного вопроса совсем близко. Исходя из последних новостей, российским правительством был одобрен протокол сотрудничества со «страной пирамид» в сфере авиабезопасности. В кабинете министров добавили, что после подписания данного документа, теперь сроки возобновления рейсов будут зависеть от полного выполнения египетской стороной всех необходимых требований, связанных с мерами безопасности в аэропортах курортной страны.

Напомним, о временном прекращении авиасообщения между странами стало известно, после авиакрушения над Синаем, в результате которого погибло 224 человека. На рейсе, где был совершен теракт, летели российские туристы из Шарм-эш-Шейха. Причиной крушения является установка самодельного взрывного устройства в воздушное судно, перед его вылетом в Россию.