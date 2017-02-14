Когда откроют Египет для туристов: египетские аэропорты снова не прошли проверку на безопасность

Египет для российских туристов по-прежнему закрыт. После того, как в начале февраля российская инспекция посетила египетские аэропорты, ажиотаж вокруг возможного возобновления полетов в эту страну снова поутих.

В январе текущего года в России заявили о реальной возможности возобновления туристических рейсов в аэропорты Египта в ближайшие сроки. В начале февраля в Египет в очередной раз отправилась российская инспекция по безопасности, и в ходе проверки даже сообщалось, что местные службы безопасности в аэропортах действуют в соответствии со всеми требованиями российской стороны. Но по итогам всех проверок вердикт российской комиссии оказался не слишком радостным – в Египте все еще не безопасно.

Соответственно, с возобновлением полетов в эту страну придется еще подождать. В Министерстве транспорта РФ заявили, что в этом году туристические полеты в Египет точно возобновят, причем с большой долей вероятности уже в ближайшее время. Конкретных сроков снова не называли.

Годом ранее ситуация была аналогичная: многочисленные проверки в аэропортах, обещания с российской стороны и многообещающие заявления с египетской стороны, теряющей десятки тысяч туристов из России. Тогда речь шла о возобновлении полетов весной 2016 года, но сроки постоянно откладывали. В итоге, зеленый свет туристическим полетам в Египет до сих пор не дали.