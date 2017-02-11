Когда откроют Египет для туристов: гостиницы «страны пирамид» существенно снизят стоимость своих услуг

Жители России, которые интересуются когда откроют Египет, могут начать радоваться. В скором времени ожидается возобновление рейсов в «страну пирамид».

Пока официально не сообщается о конкретных датах возобновления авиасообщения, но лед действительно тронулся. В текущем году полюбившиеся для россиян курорты Красного моря станут снова доступными. Недавно Сергей Малов, который является представителем МИДа в Поволжье, во время пресс-конференции заявил, что в феврале власти РФ должны принять окончательное решение о полетах в Египет.

В начале текущего месяца российские эксперты провели очередную итоговую проверку египетских аэропортов, чтобы понять, насколько усовершенствована в них система безопасности. На основании данной проверки сейчас происходит формирование отчета, который будет передан правительству для утверждения. Стоит отметить, что туристический бизнес не меньше, чем россияне, ожидает открытия «страны пирамид».

Власти Египта сообщили, что ими были предприняты меры для усовершенствования воздушных гаваней. Так, состоялась полная перестройка решения безопасности, обслуживания. Важным моментом также является и существенное снижение цен в гостиницах страны. Это делается для того, чтобы вернуть потерянный сегмент туристов.