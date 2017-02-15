Когда откроют Египет для туристов: очередная проверка аэропортов не увенчалась успехом

Интерес жителей РФ к вопросу, когда откроют Египет, снова растет. А ведь скоро лето и многие заранее планируют отпуска.

На протяжении длительного времени даты возобновления авиасообщения постоянно откладываются. Это связанно с готовностью египетских аэропортов принимать туристов из РФ. Необходимо отметить, что российские специалисты постоянно выполняют проверку воздушных гаваней «страны пирамид» на безопасность. Недавно стало известно, что очередная проверка не увенчалась успехом.

Ранее казалось, что дело сдвинулось с мертвой точки. Министр транспорта Максим Соколов утверждал, что эксперты из РФ направились в жаркую страну с целью выполнить последнюю проверку. По словам чиновника, после этих действий курорты Египта снова откроют для россиян.

Египет снова остается недоступным по причине доклада российских экспертов. Официально не сообщается о каких именно проблемах идет речь, хотя ранее египетские власти сообщали о выполнении всех требований, связанных с улучшением безопасности в аэропортах.

После такого доклада, большинство экспертов сходятся во мнении, что авиасообщение не будет восстановлено до лета текущего года. Именно на лето запланирована очередная проверка курортной страны, после нее снова появится шанс открытия Египта.