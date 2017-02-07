Когда откроют Египет для туристов: российская инспекция обнаружила уязвимые места в системе безопасности аэропорта Каира и отложила возобновление полетов в Египет

Туристическое авиасообщение с Египтом возобновлять пока не будут. Об этом накануне сообщили средствам массовой информации источники из состава специальной комиссии, проводящей инспекцию в египетских аэропортах.

Причиной этого является тот факт, что в ходе проверки в аэропорту Каира российские эксперты нашли некоторые недочеты в системе безопасности воздушной гавани. Из-за этого возобновление полетов в Египет пришлось отложить на неопределенный срок. Со своей стороны египетские власти уверяют, что аэропорты находятся в полнейшей безопасности.

Ранее СМИ сообщили, что российская инспекция провела в феврале проверку в египетских аэропортах, и местные системы безопасности прошли эту проверку без помарок. В частности, российские специалисты имитировали пронос взрывного устройства на лайнер несколько раз, и каждый раз охрана разоблачала потенциальных террористов.

О точных сроках авиасообщения с Египтом на данный момент не может сказать ни одно ведомство. Обе стороны рассчитывают на решение проблемы в ближайшее время. Но ввиду сложившейся в последнее время ситуации, можно предположить, что авиасообщение не будет восстановлено по крайней мере до конца февраля.

Ранее в Ассоциации российских туроператоров сообщили, что в этом году авиасообщение с Египтом восстановят практически со 100-процентной вероятностью.