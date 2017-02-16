Когда откроют Египет для туристов: «страна пирамид» станет доступной осенью 2017 года

Говорить о конкретной дате, когда откроют Египет, еще рано. Дело в том, что сейчас данный вопрос обсуждается ведомствами и министерствами России.

К этой теме жители РФ проявляют большой интерес, надеясь, что текущий год позволит им насладиться курортами «страны пирамид». До сих пор не разглашаются точные сроки возобновления авиасообщения между странами.

«Взаимодействие и обсуждение между сторонами продолжается, но пока не удается достичь договоренности о возобновлении рейсов с РФ», — рассказал Шериф Фатхи, который является министром гражданской авиации в Египте.

На этой недели ожидается представление доклада, который российские специалисты составили исходя из недавней проверки аэропортов «страны пирамид». Об этом заявил Аркадий Дворкин, занимающий должность российского вице-премьера. Эксперты считают, что такое затягивание говорит об отсутствии политической воли для разрешения данного вопроса. Они предполагают, что Египет станет доступным для туристов из РФ не раньше осени 2017 года.

Напомним, решение о временном приостановлении авиасообщения был принят после ужасной авиакатастрофы на Синайском полуострове. В результате теракта погибло 224 человека.