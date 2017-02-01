Когда откроют Египет для туристов в 2017 году: Майя Ломидзе из Ассоциации российских туроператоров прокомментировала ситуацию

Египет для российских туристов могут открыть уже в феврале. Недавно об этом говорил министр транспорта Максим Соколов, а, кроме того, российская инспекция в эти дни проводит контрольную проверку безопасности в египетских аэропортах.

Однако Майя Ломидзе, представитель Ассоциации российских туроператоров, считает, что спешить с оптимистичными выводами от этой проверки не стоит. Даже если российская инспекция одобрит реформы египетской системы безопасности в аэропортах, рассчитывать на немедленное восстановление авиасообщения со страной пирамид все же не стоит. По словам Ломидзе, опыт показывает, что проверки, во-первых, не проходят мгновенно, а, во-вторых, весь процесс возобновления полетов достаточно долгий и трудный. Но при этом сомневаться в том, что в этом году Египет все-таки откроют, по ее словам, не приходится.

Такого же мнения придерживаются и большинство представителей российских туроператоров и авиалиний. Точных сроков не знает никто, но все отмечают, что в начале 2017 года Россия и Египет вплотную приблизились к тому, чтобы восстановить полеты.

Другой интересный вопрос: как поведет себя рынок после восстановления потока туристов из России. Майя Ломидзе однозначного ответа дать не может. С одной стороны, если полеты возобновятся, поток туристов вырастет, соответственно, вырастет спрос и цена. Но если вспомнить ситуацию с Турцией, то может произойти и иначе. Чтобы в ближайшие сроки привлечь туристов, отели наоборот могут снизить цены. В случае с Турцией произошло именно так.

Напомним, что с 1-го февраля ОАЭ дали безвизовый режим для российских туристов.