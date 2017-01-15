Когда откроют Египет: достойная замена курортам «страны пирамид» пока не появилась

Жители России, которые любят в зимнее время года отдыхать в Египте, давно задаются вопросом, когда снова будет открыто авиасообщение между странами. Об этом передает одно из российских изданий.

Туроператоры утверждают, что на сегодняшний день так и не появилась достойная замена курортам Египта. Запрет на перелеты действует больше года, его причиной стала террористическая атака на российский самолет, следовавший из Египта. Все пассажиры этого рейса погибли.

Египетские власти рассказывают, что полностью усовершенствовали безопасность в воздушных гаванях и мотелях. Несмотря на это, российские специалисты, которые осенью прошлого года побывали в «стране пирамид» для проверки этих заявлений, все же нашли нарушения. Стоит отметить, что власти страны выделили деньги для установки новых систем безопасности, камер видеонаблюдения в зале ожидания и на парковках. Министр туризма считает, что к концу 2017 года будет превышен показатель по туристам 2016 года.

«Ожидается, что к концу текущего года улучшится положение и сектор снова вернется к обычным результатам», — говорит Хишам Заазу.

Министр обратился к сотрудникам туристической сферы, призывая их приложить максимум усилий для процесса модернизации сектора, а также для сохранения привлекательности для туристов.