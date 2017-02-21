Когда откроют Египет: глава Минтранса Соколов усомнился в возобновлении авиасообщения

Глава Минтранса Максим Соколов признался, что в ближайшее время Египет вряд ли откроют для российских туристов. По его словам, работа над решением проблемы ведется очень активно, но достичь реального качественного прогресса пока не удалось.

Соколов отметил: в настоящий момент стороны ведут переговоры по целому ряду важных моментов, в том числе и по вопросу введения биометрического контроля в аэропортах. По словам министра, российская экспертная комиссия, проводившая проверку в египетских воздушных портах, сделала неоднозначные выводы.

Ранее, 17 февраля, стороны достигли договоренности в отношении проекта о сотрудничестве в сфере авиационной безопасности России и Египта. Российские представители заявили, что скорость решения проблемы с авиасообщением для туристов зависит именно от египетской стороны.

Примечательно, что со своей стороны египетские власти уверяют, что уровень безопасности в их аэропортах находится на высшем уровне, и все требования Москвы уже выполнены.

Ранее также в Минтрансе РФ говорили, что Египет должен направить в Москву запрос для очередной проверки. Естественно, Каир должен это сделать только после того, как все работы по обеспечению безопасности в аэропортах были бы успешно выполнены. При этом в транспортном ведомстве отметили, что не знают сроков проведения этой, во многом решающей и, вероятно, последней проверки.