Когда откроют Египет: Каир готов принять российский туристов

Одним из самых волнующих вопросов жителей РФ является туристическая тема, а именно когда откроют Египет. Эта страна полюбилась российским туристам доступными ценами и хорошим обслуживанием.

Дипломатический источник рассказал, что Каир на сегодняшний день готов принять российских туристов. Возобновление авиасообщения зависит от отчета комиссии, которая сейчас проводит в Египте очередную проверку аэропортов. Если ее доклад будет положительным, тогда можно рассчитывать на возобновление рейсов в конце текущего месяца.

В январе специалисты из России проверяли египетские аэропорты на наличие биометрической контрольной системы, ее работу. Необходимо отметить, что это стало одним из главных требований российской стороны. Ранее Максим Соколов, который занимает должность министра транспорта России, заявил, что во время запуска авиасообщений в приоритете будет каирский аэропорт, так как здесь отмечается высокий уровень безопасности.

Напомним, запрет на авиасообщения был введен после теракта над Синаем, в результате которого погибли все пассажиры авиалайнера следовавшего из «страны пирамид». На борту в основном находились туристы из России.