Когда откроют Египет: обстановка по вопросу остается напряженной

Многих граждан РФ волнует вопрос, когда откроют Египет. Обстановка по данной теме на сегодняшний день является очень напряженной.

Жители России устали ожидать заключения по Египту. На протяжении последнего года, все предполагаемые даты возобновления рейсов постоянно откладываются. Недавно произошла активизация террористической группировки «ИГИЛ» (запрещенной в РФ) на Синайском полуострове. Поэтому прогнозировать о точной дате возобновления авиасообщения очень сложно. Необходимо отметить, что боевики совершили пару воздушных атак по территории границы Израиля, недалеко находятся курорты. Олег Сыромолотов, который занимает должность замглавы МИД РФ, прокомментировал данный инцидент: «Террористы могли ударить по курортам, они здесь рядом находятся. А также здесь группировка «Вилайят Синай», которая считается очень серьезной». По его словам, Египет делает все возможное, чтобы наладить ситуацию.

Напомним, после прекращение авиасообщения, которое произошло после ужасного авиатеракта над Синаем, количество туристов в «страну пирамид» через год уменьшилось в два раза. В основном, большую часть туристов составляли жители РФ – около 65%.