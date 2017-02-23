Когда откроют Египет: обстрелы с территории Синайского полуострова снова откладывают возобновление авиасообщения

Близится летний отпуск, поэтому российские туристы активнее стали интересоваться, когда откроют Египет. Предполагаемые даты возобновления авиасообщения постоянно откладываются.

Открытие Египта сейчас снова находится под большим вопросом, так как из-за недавних ракетных обстрелов с территории Синайского полуострова могут надолго отложить возобновление рейсов.

«Все проверки и решения принимаются для гарантии безопасности наших соотечественников. Принять решение очень не просто, когда происходят подобные происшествия. Если бы попали немного дальше…здесь курортные зоны, а также серьезная группировка «Вилайям Синай», — говорит Олег Сыромолотов, занимающий должность замглавы МИД России.

Стоит отметить, что с начала текущего месяца, боевики, которые находятся на данном полуострове, пару раз обстреляли пограничные районы Израиля. Ответственность за инциденты взяла ячейка «ИГИЛ» (запрещенная в РФ организация).

Напомним, о прекращении рейсов в Египет стало известно после ужасной авиакатастрофы над Синайским полуостровом, которая произошла по причине теракта. Во время этого ужасного происшествия погибло 224 человека, большинство пассажиров рейса являлись жителями РФ.