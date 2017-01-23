Когда откроют Египет: правительство РФ рассматривает возобновление авиасообщения

На протяжении длительного времени туристы России задаются вопросом о том, когда откроют Египет. Они не могут добиться от властей страны ответа. Особенно остро вопрос стал перед новогодними праздниками, когда многие жители государства выбирали страну для отдыха.

Несмотря на то, что открыть «страну пирамид» для РФ обещали еще в прошлом году, событие вновь отложили, без каких-либо объяснений. Исходя из последней информации, российская комиссия провела очередную проверку в аэропортах страны и вынесла свой вердикт. Министерство транспорта РФ считает, что все воздушные гавани туристической страны готовы принимать жителей России, так как теперь соответствуют требованиям безопасности и комфорта. Данный доклад направили в правительство для дальнейшего рассмотрения, что говорит о возобновлении в скором времени авиасообщения между странами. Поэтому российские туристы могут рассчитывать, что уже в марте текущего года смогут нежиться под лучами египетского солнца.

Необходимо уточнить, что чартерные рейсы будут запущены немного позже, чем регулярные. Такая же ситуация наблюдалась и с турецким направлением. Сначала восстановили регулярные рейсы, а после запустили чартерные.