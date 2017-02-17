Когда откроют Египет: РФ подписала протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации с курортной страной

Властями РФ был утвержден протокол, направленный на сотрудничество по безопасности гражданской авиации с Египтом. Исходя из данного документа, РФ сможет осуществлять наблюдение за соблюдением необходимых мер безопасности работниками в воздушных гаванях «страны пирамид».

Сообщается, что российский Минтранс получил одобрение от правительства страны на подписание данного протокола, под которым подразумевается обмен информацией, возможность контроля российскими специалистами мер безопасности аэропорта Египта, откуда совершаются рейсы в РФ. В ведомстве также отметили, что решение о возобновлении рейсов будет принято руководством страны.

«Сроки запуска рейсов будут зависеть от выполнения Египтом всех замечаний по безопасности в аэропортах страны», — говорится в ведомстве.

Ранее сообщалось, что курортная страна может стать доступной для жителей РФ в марте текущего года, сразу после посещения делегации из Совфеда во главе которой Валентина Матвиенко. Но политик утверждает, что данная поездка не связана с открытием авиасообщения.

«Думаю, мы очень близки к возобновлению авиасообщения», — осторожно заявила Матвиенко.

Напомним, полеты в «страну пирамид» были приостановлены после теракта в небе над Синайским полуостровом, который унес жизни 224 человек.