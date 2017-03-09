Когда откроют Египет: российские эксперты на этой недели предоставят доклад о результатах очередной проверки

На сегодняшний день снова появились предполагаемые сроки, когда откроют Египет для жителей России. Ранние даты постоянно переносились.

Эксперты отмечают, что сейчас существуют неопределенные моменты, поэтому о точных сроках возобновления авиасообщения сложно говорить. Недавно Шериф Фатхи, который является министром египетской гражданской авиации, рассказал о том, что данные сроки пока не определенны.

«Переговоры двух сторон продолжаются, но пока нами не была достигнута четкая договоренность, которая касается восстановления авиасообщения между нашими странами», — говорит министр.

На этой недели российские эксперты, которые занимаются проверкой воздушных гаваней «страны пирамид», должны предоставить доклад в Минтранс по итогам очередной плановой поездки. Необходимо отметить, что план работы, в котором предусматривается усовершенствование систем безопасности в аэропортах курортной страны, осталось выполнить лишь 10%. Ранее российский политик Валентина Матвиенко рассказала, что Египту необходимо выполнить 4 пункта плана.

Напомним, власти РФ закрыли Египет после ужасной авиакатастрофы над Синаем. Данный теракт унес жизни 224 человек. Инцидент показал плохую систему безопасности в египетских аэропортах.