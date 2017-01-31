Когда откроют Египет: российские туристы в феврале смогут отдохнуть в «стране пирамид»

Сейчас российские туристы стали активно интересоваться когда откроют Египет. На сегодняшний день между РФ и «страной пирамид» продолжаются переговоры по возобновлению полетов.

Власти Египта заявили, что ими были выполнены все условия для усиления мер безопасности в воздушных гаванях. В начале текущего года российскими экспертами уже была проведена ревизия охранной системы в аэропортах. Также комиссия из РФ приняла решение проверить аэропорт в Каире. Здесь была установлена новейшая биометрическая контрольная система, которая прошла тестирование, проверку. Нужно отметить, что данная система являлась одним из главных требований российской стороны.

Максим Соколов, который является российским министром транспорта, заявил, что заключение экспертов направят в Кабинет министров. Также он отметил, что первый рейсы будут отправлены во 2-ой терминал воздушной гавани Каира, так как он считается самым безопасным. Российские туристы могут рассчитывать на то, что в феврале появится возможность посетить Египет.

Напомним, авиасообщение было приостановлено после ужасной трагедии над Синаем, которая произошла пару лет назад. В результате данного теракта погибли 224 человека, большинство из них российские туристы, которые возвращались из курорта на Родину.