Когда откроют Египет: российские туристы в скором времени смогут отдыхать на курортах «страны пирамид»

Жители России продолжают мечтать о том времени, когда откроют Египет, и они смогут насладиться курортами этой страны. Несмотря на то, что наступает весна, российские туристы продолжают активно интересоваться данной темой.

В информационном пространстве на тему возобновления авиасообщения имеется много информации, проанализировав которую, можно прийти к выводу, что это состоится в скором времени. Недавно власти РФ совместно с египетской стороной подписали протокол, исходя из которого страны будут сотрудничать в сфере безопасности авиасообщения. Российские министры отметили, что сроки возобновления рейсов зависят от полного выполнения Египтом требований России, связанные с мерами безопасности в воздушных гаванях.

На сегодняшний день никто не хочет прогнозировать конкретные даты этого события, чтобы не обнадеживать туристов, желающих как можно быстрее насладиться теплым солнцем «страны пирамид». Власти Египта ранее заявляли, что их сторона делается все необходимое для создания улучшенной системы безопасности. Необходимо отметить, страна имеет сильную зависимость от доходов, которые поступают от туристической сферы.

Напомним, авиасообщения были прекращены после теракта над Синаем. В самолет, в котором находилось 224 человека, было заложено взрывное устройство, выживших в ужасной катастрофе нет.