Когда откроют Египет: российским туристам осталось недолго ждать возобновления авиасообщения

В конце 2016 года остро стал вопрос о возобновлении авиасообщения с Египтом. Жители РФ планировали отдохнуть в «стране пирамид» во время новогодних каникул. На сегодняшний день до сих пор нет никакой конкретной информации о точных датах возобновления перелетов.

В ответственном ведомстве сообщают, что пока египетская сторона не уладит все вопросы, которые связанные с безопасностью, вопрос о перелетах остается не решенным. Поэтому говорить о каких либо сроках пока рано. Но источники близкие к ведомству утверждают, что ждать россиянам осталось недолго.

Необходимо уточнить, что прошлой осенью специалисты из России провели проверку в воздушных гаванях Египта. Ими были обнаружены несколько недочетов, которые власти туристической страны обещали в скором времени устранить. Стоит отметить, что из бюджета государства были выделены средства на улучшение безопасности. Так, в аэропортах были установлены дополнительные камеры видеонаблюдения и усовершенствованна аппаратура.

Напомним, авиасообщение было приостановлено после ужасной трагедии, которая произошла с самолетом, летевшим из Египта. В нем на Родину возвращались туристы из РФ, все 224 человека погибли. Причиной авиакатастрофы стал террористический акт. Следователи заявили, что бомбу заложили в самолет перед его вылетом, что указывает на плохую работу персонала в египетских аэропортах.