Когда откроют Египет: «страна пирамид» планирует принять российских туристов в марте текущего года

Жители РФ в последнее время все больше стали интересоваться, когда же откроют Египет. Последней предполагаемой датой возобновления авиасообщения являлось 23 февраля. Но в Минтрансе РФ опровергли эту новость.

О решении возобновления рейсов власти России должны принять после проверки экспертами воздушных гаваней «страны пирамид». Египетские власти утверждают, что проверка прошла успешно, и они ждут туристов РФ ближе к марту текущего года. Несмотря на это, российские власти не делают никаких официальных заявлений. Ранее в Министерстве транспорта России заявили, что проверка египетских аэропортов продолжается, а о конкретных сроках рано еще говорить. Но также было отмечено, что по итогам проверки самым безопасным является аэропорт в Каире, именно в этом направлении и будут сначала возобновлены рейсы.

Напомним, в прошлом месяце проверке подверглись воздушные гавани Хургады, Шарм-Эль-Шейха. Отмечается, что эти аэропорты на сегодняшний день можно охарактеризовать, как непреступные крепости. Еще на подъезде к аэропорту все транспортные средства проходят тщательную проверку, всех водителей и их пассажиров регистрируют. Для безопасности также предусмотрено большое число камер видеонаблюдения. Наличие специальной техники позволяет за считанные секунды обнаружить следы взрывчатых, отравляющих веществ.